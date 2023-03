Solució provisional per al vial

Actualitzada 06/03/2023 a les 06:10

Deixant de banda el debat que s’ha originat entre el vial de Sant Julià o el de la Massana –resulta evident que els dos són necessaris–, el Govern en funcions no amaga que dona prioritat a descol·lapsar el centre de la parròquia massanenca i que la finalització del desviament lauredià queda, de moment, aparcat i en un calaix. Deixant de banda la polèmica, i encara que l’executiu està en funcions, el ministeri està decidit a no demorar el vial massanenc i fer-ho el més aviat possible malgrat la feixuga feina que suposa haver de pactar amb cada un dels propietaris per evitar entrar en un procés d’expropiació que pot tenir aturat el projecte durant anys, ja que hauria de pronunciar-s’hi la justícia. Les xifres són contundents. El desviament de la Massana permetrà reduir en un 73% el trànsit que actualment passa per dins del poble. Així s’especifica en l’estudi d’impacte sobre la mobilitat i el medi ambient dut a terme pel ministeri de Territori que encapçala Víctor Filloy. L’anàlisi destaca que actualment per l’interior de la població hi passen 18.702 vehicles diaris, amb concentracions màximes de trànsit que provoquen retencions cada matí entre les 8 i les 9.30 hores i a la tarda, des de les 17 fins a les 19 hores. Òbviament tot té una explicació, com que la població del país està deixant de residir a les parròquies centrals –pel preu de l’habitatge molts, i per qualitat de vida uns altres– i això es tradueix en una mobilitat de vehicles cada dia que suposen embussos quan s’ha de travessar la parròquia. Tot i que el Govern està en funcions i poca cosa més podrà fer, s’ha optat per una solució provisional fins que es tingui signat l’acord amb tots els propietaris dels terrenys afectats perquè la variant connecti amb la carretera general a l’alçada de la caserna dels Bombers, i més tard executar el projecte original que preveu que finalitzi a l’altura del Caprabo. Està clar que l’actual problemàtica de trànsit a la Massana no pot esperar solucions a llarg termini i, si realment no suposa un gran cost, s’ha d’actuar.