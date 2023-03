La ruleta ja roda

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:15

El casino ja és obert. Andorra compta des d’ahir amb un nou atractiu turístic per a un públic molt determinat, diferent de l’estereotip de visitant al qual estem acostumats, i de poder adquisitiu majoritàriament elevat. No es tracta de fer distincions entre turistes per la seva capacitat econòmica, tothom ha de ser benvingut, però certament el gran punt feble és que hi ha un tipus de turista acostumat al luxe i a activitats molt diferents als de la majoria. Un exemple són els viatges en helicòpters des de pistes que es feien a Mònaco, majoritàriament per turistes russos, ara mateix inexistents a causa de la guerra amb Ucraïna. Els assidus a les cases d’apostes i amants de viatjar tenen l’opció de fer turisme a casinos. Es tracta de viatjar per diferents països del món i gaudir dels casinos que es troben a cadascú. Ciutats com Las Vegas, Madrid, Singapur i Mònaco són les més visitades per fer turisme de casino, un camp que enriqueix l’economia dels països i és una manera innovadora de visitar altres parts del món. Ha costat molt. Fa 20 anys mencionar la possibilitat d’obrir un casino a Andorra era un tabú, bàsicament per la por a ser etiquetat com un lloc de blanqueig en un paradís fiscal. L’evolució del país i dels polítics han posat fi a aquest vet. El joc sempre ha tingut un tractament especial a Andorra, en les seves modalitats. Des de l’al·legalitat en què es trobaven les administracions de loteries fins a la prohibició de les màquines escurabutxaques. No es tracta d’estar-hi en contra o a favor. S’ha de tenir el control i cura de la ludopatia. Era una contradicció poder jugar al bingo i no poder fer-ho en un casino. Les nits d’Andorra necessiten una oferta diversificada per a tots els públics, i el casino n’és d’una molt concreta. Tot suma, i el país no es podia encasellar únicament en les compres barates. Els grans destins turístics disposen d’un casino per als seus visitants, són persones que compaginen aquest tipus d’oci amb altres activitats on també hi destinen un part important de les seves despeses. Es tracta d’innovar i avançar. Ningú està obligat.