Campanya contínua

Actualitzada 04/03/2023 a les 06:14

La junta electoral està a disposició dels ciutadans i les entitats per interpretar la lletra i l’esperit de la llei. Aquest organisme, format per juristes, emet les seves recomanacions al ritme de les consultes que li arriben de ciutadans i entitats. Des del tancament de llistes els seus membres s’han pronunciat sobre cinc qüestions plantejades al voltant d’aspectes com la interpretació de la Llei d’igualtat en les candidatures o els actes que s’han de considerar electorals. Els partits polítics han incrementat en les darreres setmanes les seves activitats públiques relacionades amb els comicis del 2 d’abril. Presentació de candidatures, d’eslògans, declaracions públiques, articles d’opinió, comunicats de premsa, clips a les xarxes socials, rodes de premsa... activitats que només es diferencien de les pròpiament de campanya perquè no s’explicita la demanda de vot als ciutadans, un detall absolutament menor. Segons les recomanacions de la junta electoral, totes aquestes activitats no s’haurien de fer fora de campanya perquè interpreta que tenen com a finalitat la captació del vot. Aquest ens ho ha dit ara, arran de les demandes de la secretària general del Govern i d’un mitjà de comunicació, però es remet a una recomanació seva de l’any 2001 de la qual han fet cas omís de manera deliberada des de llavors els candidats i partits. La Llei electoral i de referèndum queda lluny de la pràctica comunament acceptada pels partits sense que en les seves successives revisions, la darrera de les quals aquesta mateixa legislatura, s’hagi modificat aquesta qüestió. Pretendre que durant el mes i escaig que transcorre entre el 13 de febrer, en què es van tancar les llistes, i el 19 de març, que comença la campanya, els partits renunciïn a tota comunicació política és ridícul, especialment perquè les accions amb un to marcadament electoralista comencen fins i tot abans. Com també podria ser objecte de replantejament la jornada de reflexió, que amb els mitjans digitals, les xarxes social i les aplicacions de missatgeria ha perdut tot sentit.