Un museu necessari

Actualitzada 01/03/2023 a les 05:54

Andorra compta amb una xarxa de museus àmplia, amb models de gestió variats: privat, comunal, governamental o mixt. Només el Govern disposa de sis equipaments de caràcter nacional després del replantejament de què ha estat objecte el Museu Postal. Tots proposen aproximacions a la història, les tradicions o l’art des de vessants diferents, però no hi ha cap equipament que aglutini una visió global de conjunt amb caràcter identitari, que ajudi a entendre la creació i evolució d’un Estat d’una estructura institucional irrepetible. La funció d’un hipotètic Museu Nacional hauria de ser no tan sols donar visibilitat al nostre fons d’art, sinó disposar d’un fil conductor que hi aporti el context i que actuï com a centre d’interpretació de tot el país. El ministeri de Cultura ha treballat en els darrers anys en el que s’ha anomenat relat de país i que es pot consultar a la web www.historia.ad, un treball teòric que ha de servir per articular els continguts del futur equipament. Aquesta campanya electoral es tornarà a parlar del museu, però ja no des de l’abstracció i les generalitats. Amb la feina de fons mig feta, Demòcrates inclourà en el seu programa la construcció que, tal com va recordar setmanes enrere Xavier Espot, s’haurà d’afrontar el pròxim mandat. Hi proposa per ubicar-lo un terreny al centre neuràlgic d’Andorra la Vella, just davant del Govern i a escassos metres del Consell General. En els darrers anys s’han recuperat alguns edificis del patrimoni cultural del país, com ara el Rosaleda o Radio Andorra, als quals s’ha garantit un ús institucional com a seus dels ministeris de Cultura i de Turisme. Ara és el torn del Museu Nacional, que no pot ser només concebut com a magatzem, sinó que ha d’incorporar els nous conceptes de la museologia moderna i les noves tecnologies, i que ha d’acabar de completar urbanísticament una zona de referència del país. La campanya ha de permetre a les formacions polítiques el debat per afavorir que, un cop superades les eleccions, aquest vell anhel sigui realitat.