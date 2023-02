Bloquejats en ple temporal

Actualitzada 28/02/2023 a les 06:01

Garantir la connectivitat amb França durant l’hivern ha estat una de les prioritats en matèria de mobilitat dels diferents governs al llarg dels darrers anys. L’enclavament del Principat converteix en essencials els enllaços via carretera tant per garantir la lliure circulació de persones com de mercaderies, mentre que per a París, tot i comunicar dos estats, no esdevé estratègic. Els contactes entre les dues administracions reflecteixen, no obstant això, un canvi de tarannà. L’Estat francès ha compromès una inversió de pràcticament 200 milions d’euros per millorar les carreteres RN-20, RN-22 i RN-320 en un ambiciós projecte que reduirà, un cop enllestit, el 2030, en vint minuts la distància amb Tolosa. Andorra està fins i tot disposada a prestar la màxima col·laboració, fins al punt de cofinançar la inversió en la millora dels corredors d’allaus a la carretera NR-320 en un tram que ha estat objecte de desenes d’esllavissades les darreres dècades. Alhora, també ha ofert reiteradament els tècnics i treballadors i maquinària per col·laborar en la neteja de les carreteres en cas de nevades importants. La bona relació bilateral no garanteix que es produeixin situacions adverses i desafortunades com les que es van viure la nit de diumenge i la matinada de dilluns que van significar el bloqueig de desenes de vehicles a l’RN-22 i l’RN-320 a causa d’un accident pel mal estat de la calçada. En ple temporal de neu i vent i amb temperatures a la baixa residents a la zona, estudiants universitaris que retornaven a Tolosa o turistes que havien passat el cap de setmana a Andorra van haver de passar la nit al cotxe per la falta de zel de les autoritats locals. El retard en l’activació de les llevaneus va endarrerir la normalització del trànsit fins entrat el matí, però el pitjor, com relaten els afectats, va ser la desinformació absoluta tant al punt duaner –on no hi havia ningú advertint els vehicles– com al llarg de la nit. Una situació que, de ben segur, haurà de ser analitzada i valorada en la pròxima reunió de seguiment amb les autoritats regionals.