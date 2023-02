Accedir a una hipoteca

Actualitzada 27/02/2023 a les 06:00

El Govern vol impulsar una mesura que permeti optar a la compra d’un immoble a aquelles persones que no puguin fer front al 20% que normalment els bancs no deixen. L’objectiu de la mesura és apropar a tota la ciutadania la possibilitat de tenir un pis de propietat i destensar així el mercat de l’habitatge de lloguer, aquesta vegada no amb accions directes per frenar l’increment de preus dels arrendaments, sinó amb ajudes per accedir a la compra. Les condicions de la mesura, com ara la nòmina que es demanarà o el preu màxim de l’immoble, encara es desconeixen, però l’executiu ha decidit ampliar l’acció a totes les famílies i no només als joves, com inicialment s’havia previst. El motiu és que, amb la condició de tenir com a màxim 35 anys per optar a l’ajuda, eren molt poques les persones que s’haurien pogut beneficiar de la mesura. El Govern té la voluntat, si res no canvia, de presentar els detalls de la nova mesura aquesta mateixa setmana, un cop el pressupost ja s’ha publicat al BOPA i, per tant, els canvis que s’hi van adherir per poder fer efectives les ajudes del Govern ja estan en vigor. Molt probablement l’anunci serà qualificat d’electoralista perquè difícilment qualsevol moviment que es faci a aquestes altures de la legislatura i amb la tensió preelectoral que hi ha se n’escaparia. Independentment del timing, és evident que el mercat de l’habitatge seguirà sent un tema central durant la campanya perquè segueix sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. El problema en l’increment dels preus dels lloguers és molt evident i fins ara les mesures que s’han aplicat han ajudat a conservar els arrendaments a aquelles persones que ja els tenien, però no han impedit que els pisos que entren de nou al mercat siguin pels núvols. Però tampoc no s’han salvat de la inflació i de la tensió que viu el mercat immobiliari aquells pisos destinats a la venda. Els preus s’han multiplicat i han provocat que a moltes famílies els sigui impossible aportar el 20% que els bancs demanen per donar una hipoteca. Aquesta, però, no és l’única barrera per no poder accedir a una propietat. Els interessos també s’han incrementat, el cost de la vida en general ha pujat molt i per a molts és difícil assumir les quotes d’una hipoteca a molts anys vista. A més, altres ajudes, com l’exempció de l’ITP per a primers habitatges, tampoc no han actualitzat les seves condicions per adherir-s’hi malgrat que els preus s’han disparat també en els habitatges de segona mà. Tot plegat provoca que per a molts la compra sigui una utopia.