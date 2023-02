Actualitzada 25/02/2023 a les 06:16

La invasió d’Ucraïna per part de Rússia ara fa un any va iniciar una guerra localitzada geogràficament però amb impacte mundial polític, econòmic i humanitari. Tot i que els cruents combats es restringeixen als exèrcits dels dos estats, antigament agermanats, la implicació internacional ha estat màxima amb el bàndol agredit amb accions que van des de l’enviament de material militar fins a l’establiment de sancions econòmiques per part d’una quarantena de països contra Rússia i els seus oligarques. La brutal agressió ha obligat els països occidentals a respondre; Andorra, com a membre de la comunitat internacional i estat europeu, s’ha posicionat activament en aquesta crisi amb un doble front: l’obertura de fronteres per a acollir els refugiats que fugien de la guerra i l’adhesió a la política d’aïllament econòmic de Moscou amb l’aprovació d’una llei ad hoc de sancions internacionals amb un amplíssim suport a la cambra parlamentària. La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, refermava aquest posicionament via telemàtica en la reunió d’ahir del Consell Permanent Reforçat de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) amb una intervenció de condemna a la violació flagrant del dret internacional, el suport del Govern al poble ucraïnès i la crida a la responsabilitat col·lectiva per treballar per una pau duradora. Durant aquest any fins a 380 refugiats s’han inscrit al registre creat per Exteriors arran de la crisi humanitària, i tot i que la quota establerta de 285 persones està esgotada, n’hi ha 24 més en règim turista que estan a l’espera de poder tramitar la residència. La maquinària d’acollida ha funcionat amb mesures de suport per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques. El millor retorn que podem rebre és la integració de la comunitat ucraïnesa a Andorra, que tot i l’angoixa pels tràgics esdeveniments que segueix des de la distància, hi ha trobat un país acollidor per viure-hi, treballar i, en el cas dels infants, anar a l’escola.