Compartir cotxe i conversa

Actualitzada 22/02/2023 a les 06:20

A les hores punta només cal observar detingudament el trànsit per adonar-se com d’irracional i insostebible és el nostre model de mobilitat en temps de crisi climàtica. La major part dels vehicles van a un 20 o un 40 per cent de la seva capacitat; majoritàriament el conductor sol o amb un acompanyant. I això passa tant en els viatges esporàdics com en els regulars, aquells que fem cada dia a la mateixa hora amb idèntic origen i destinació. Els 135.000 deplaçaments diaris en vehicle privat a Andorra representen una part significativa dels gasos hivernacle generats i es reduirien significativament si s’aconseguís instaurar la cultura de compartir vehicle. La correcta gestió d’aquests trasllats presenta múltiples avantatges. La reducció del nombre de vehicles a la carretera ha de comportar una millora de la fluidesa del trànsit, beneficis medioambientals i de salut per la reducció de les emissions, un estalvi econòmic, reducció de la contaminació acústica o la millora de l’aparcament. Si l’establiment de la gratuïtat del transport públic ha estat una mesura que ha demostrat la seva utilitat, la plataforma de cotxe compartit, que ha posat en funcionament el Govern, pot representar un pas més endavant, especialment per traslladar aquells usuaris que no disposen de combinacions directes d’autobús i es veuen obligats a fer transbordaments. L’èxit de plataformes com BlaBlacar, una empresa que ha convertit l’anomenat carpooling en un negoci d’èxit, han fet que l’administració andorrana, seguint les recomanacions de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica, s’hagi decidit a explorar una solució que a través de la tecnologia permet posar en contacte persones que realitzen el mateix trajecte i que poden viatjar plegades. A més a més dels beneficis esmentats, compartir viatge fomenta la interacció social i la comunitat. Si bé el format de la comunicació entre usuaris –a través d’una web en lloc d’una app– no sembla l’idoni, la solució és una pimera eina. La pilota ara està a la teulada dels ciutadans.