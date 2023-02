Més causes per conduir ebri

Actualitzada 21/02/2023 a les 06:14

En el darrer any juidical els procidements relacionats amb l’alcohol van suposar 548, quasi un 18%. El percentatge és important però en aquest cas no és la dada més destacada quan es fa una lectura i s’inclouen totes les mesures destinades a dissuadir els condcutors. Certament, una part important de la població és conscient del que representa una conducció sota els efectes de l’alcohol i adopten mesures per no arriscar la vida pròpia ni la d’altres persones. Quan se surt de nit s’opta per un taxi, el lloguer d’un minibus per a celebracions importants, o que una persona del grup no begui alcohol durant la festa i sigui la responsable de conduir. Malgrat tots aquests missatges inisitents des de les autoritats i d’altres molt més contundents, com ara els controls policials cada cop més freqüents i les sancions que espanten, l’evolució de causes per conduir ebri va a l’alça, quan el raonable seria tot el contrari i que la gent no arrisqués a tocar un volant amb excés d’alcohol al cos. Però sembla que una proporció important prefereix passar-s’ho bé magrat saber que les conseqüències poden tenir un final fatal. Sabem que l’alcohol és una droga legal molt arrelada a la societat i que hi ha una malentesa permissibilitat quan els grups de joves i adults surten a sopar o de festa admeten com a normal prendre més d’una copa i sortir a la carretera sense tenir els reflexos necessaris per reaccionar davant un perill inesperat. Molts cops acaba en tragèdia, i les lamentacions arriben massa tard. Conduir sota els efectes de l’alcohol és una de les principals causes d’accidentalitat per trànsit. Els estudis determinen que l’alcohol deteriora la funció psicomotora, la percepció sensorial (vista i orella), modifica el comportament de la persona, etc. No tots els accdients són evitables, però una gran majoria dels sinistres relacionats amb una conducció amb massa alcohol al cos sí que es poden estalviar. Cada augment de 0,02% a les concentracions d’alcohol duplica el risc d’un accident fatal. Està tot dit. Ara falta que tothom ho tingui sempre present.