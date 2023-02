Una professió que ja és passat

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:15

Normalment la qualificació d’auxiliar d’infermeria no existeix des del 1995, quan van passar a anomenar-se tècniques de cures auxiliars d’infermeria (TCAI). Per al col·lectiu que s’hi dedica al Principat, que s’adoptés el terme TCAI significava molt més que el canvi de nom, esdevenia un reconeixement laboral i l’eliminació dels greuges que han estat patint. Però aquest reconeixement històricament reclamat no ha estat possible fins ara. L’aprovació del conveni col·lectiu del SAAS el mes d’octubre passat era el pas definitiu i ara les millores que comporta per al col·lectiu ja són plenament vigents un cop els pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2023 ja estan en vigor. El que succeïa és que, malgrat que per accedir al sistema sanitari públic aquests professionals havien d’acreditar una formació de grau mitjà –ara s’imparteix un batxillerat en aquesta matèria–, no se’ls equiparava a altres treballadors del mateix rang en l’àmbit sanitari, com són els tècnics de farmàcia i el de transport sanitari. Una no-equiparació que implicava percebre un salari inferior, que ara s’ha resolt amb una pujada de la retribució mensual de l’entorn de 140 euros. El dèficit normatiu a Andorra respecte a les professions sanitàries ha estat una queixa constant dels professionals sanitaris. No ha estat fins a les acaballes d’aquesta legislatura que s’ha aprovat la Llei reguladora de les professions titulades de la salut, que recull un marc normatiu global i apartats específics per a cada professió. Una activitat tan sensible com la sanitària requereix una regulació clara, que protegeixi el professional i el pacient i que barri el pas a qualsevol intent d’intrusisme fixant quina formació ha d’acreditar cada professional en funció de la tasca que desenvolupa. Es tracta de posar en valor la feina fonamental que desenvolupen aquests treballadors, cadascun en el seu àmbit d’actuació. Les TCAI s’insten ara a fer pedagogia perquè la població les conegui pel seu nom i esborri per sempre el concepte ja obsolet d’auxiliar d’infermeria.