Refundar la dreta

Actualitzada 17/02/2023 a les 06:33

El votant conservador s’ha quedat orfe. En la darrera enquesta política, corresponent a la primavera del 2022, un 13,6% dels andorrans amb dret a vot s’identificaven amb el centredreta i un 1,9% amb l’extrema dreta. Representa, per tant, una part important de la població. Tot i que amb matisos, terceravia era el partit nacional que millor representava aquest espectre ideològic a banda de formacions parroquials com Ciutadans Compromesos, després que el seu competidor més directe –el Partit Liberal– pactés amb Demòcrates per Andorra. La renúncia de la formació liderada per Josep Pintat, més una agrupació d’electors que no pas un partit, a acudir a les eleccions ha suposat la descomposició definitiva d’un espai que ja havia estat objecte de trencaments i escissions, la darrera de les quals la ruptura del partit hegemònic durant molts anys a la política andorrana com va ser Liberals, que ara tot just ha presentat una llista nacional i acudeix en coalició amb Demòcrates. La creació d’aquest partit el 2010, amb un gran acord de centredreta destinat a lluitar contra els socialdemòcrates, llavors al poder, va ser determinant. DA no tan sols ha mantingut una part important de l’electorat més conservador, sinó que ha acabat pactant amb el mateix Partit Liberal. Josep Pintat ha anunciat la voluntat de refundar terceravia com a partit nacional amb implementació a tot el territori. La marxa enrere en aquests comicis, no obstant això, dificultarà que l’excònsol i exconseller general pugui liderar un procés que neix de zero i que vindrà molt condicionat pels resultats electorals. L’actiu que ha significat fins ara disposar de més d’un miler de vots només a Sant Julià es minimitza a l’hora d’articular una nova alternativa política que sumi aquells sectors de la societat més allunyats de les tesis de Demòcrates i que hores d’ara no tenen cap força que els representi. I resulta difícil pensar que en el procés no es compti amb un PLA que ha girat a la dreta després de l’escissió i que ha hagut de pactar amb Espot per intentar sobreviure.