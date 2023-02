Una detenció exemplificadora

Actualitzada 15/02/2023 a les 06:40

El sector de la construcció es troba en un moment d’expansió. Els contractistes d’obra han de fer front a una demanda creixent amb plantilles limitades, insuficients per cobrir les necessitats. Un dels recursos utilitzats ha estat la subcontractació d’empreses espanyoles que traslladen els seus treballadors a Andorra, que es coneixen popularment com a desplaçats. Aquesta pràctica absolutament legal permet assumir pics d’activitat sense haver de créixer en estructura i amb un mercat que no disposa de prou professionals. Lamentablement, la subcontractació no ha passat desapercebuda, sinó que ha estat objecte de portades als mitjans i de debat polític. La situació dels immigrants peruans que treballaven sense complir els estàndards bàsics recollits a la legislació laboral ha acabat amb l’arrest d’un dels empresaris per part de la policia, alertada pels informes d’Afers Socials sobre les condicions en què vivien. Tot i que la detenció no s’ha produït fins aquest febrer per una actuació d’ofici de la Fiscalia, la informació recopilada pels serveis del Govern sobre les condicions en què vivien ha estat bàsica per posar fi a una situació degradant de treballadors contractats a l’origen. El Govern, tot i els titubejos i contradiccions inicials per part del titular de Treball, ha assumit la responsabilitat de vetllar pel compliment estricte de la legislació andorrana al marge de la nacionalitat de l’empresa subcontractada. I ho ha fet tant impulsant els canvis normatius necessaris per esvair qualsevol dubte legal com amb l’actuació ferma dels departaments de control. Aquest cas ha de tenir un efecte exemplificador per a les constructores que presten serveis per la via de la subcontractació. És responsabilitat seva garantir el compliment de la normativa laboral, com també ho és per part de l’empresa que recorre a l’externalització assegurar-se que el prestador dels serveis actua d’acord amb la llei i de l’administració vetllar perquè casos com aquest, que poden donar una idea distorsionada sobre el mercat, es tallin immediatament.