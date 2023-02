Bipartidisme

Actualitzada 14/02/2023 a les 06:19

Si les eleccions ja es plantejaven com un diàleg entre els candidats Xavier Espot i Pere López, la renúncia de terceravia després d’una legislatura anodina ha potenciat l’escenari bipartidista. El suïcidi col·lectiu de la dreta ha ampliat l’espectre de Demòcrates, especialment a les circumscripcions territorials, on cobreix des del centre fins a les posicions més conservadores. Liberals i Acció no tan sols han avalat l’estratègia de pactes asimètrics de DA, sinó que s’han convertit en crossa en les parròquies on li ha calgut recolzament. Totes les expectatives amb què es van llançar a l’arena Josep Maria Cabanes i Judith Pallarés han topat amb la dura realitat de trobar suport i fer llistes. L’aliança amb Espot és la garantia per no caure en la irrellevància més absoluta. L’abandonament d’Unió Laurediana dona aire a Liberals, especialment, i a Acció per superar el sostre mínim del 7,1 per cent dels vots que garanteix la representació. També ha aplicat l’aritmètica variable el PS amb un primer gran pacte amb SDP que torna a unir la socialdemocràcia i acords parcials amb forces de caire tan diferent com Agrupament Encampadà o X Ordino, on repeteix l’estratègia de la legislatura passada amb un pacte antinatura aquest cop apel·lant a la por pel centre de recerca de Grifols. Demòcrates, que serà present a totes les parròquies, ja parteix amb dos consellers a la saca per la incompareixença de la resta de forces a Canillo, una parròquia que com a les comunals del 2011 o del 2015 torna al trist escenari de la candidatura única. Els socialdemòcrates es presenten en sis llistes amb opcions més o menys sòlides a la majoria de circumscripcions. La retirada de Josep Pintat del feu lauredià, on el PS i DA tenien escasses esperances, els obre una parròquia amb vista a la configuració de majories més àmplies. I també amplia l’horitzó de Concòrdia, una força transversal que s’ha projectat des del primer embrió de Desperta Laurèdia, i d’Andorra Endavant, que a força d’efectismes i arguments populistes pretén fer-se un lloc al Consell.