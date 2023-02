Pactes territorials

Actualitzada 13/02/2023 a les 07:20

Després d’una setmana de corredisses, reunions i trucades, avui es tanquen les llistes electorals. El nombre de candidats a escollir és elevat. Després de la sorpresa de no presentar-se de Josep Pintat, seran finalment sis les llistes nacionals i més de dues desenes de candidatures a les territorials. El que no sembla tan elevat, però, és la diversitat de propostes, després de diverses escissions que en els darrers anys –en alguns casos, mesos– han portat a la proliferació de partits que, malgrat les divergències, comparteixen l’electorat de centredreta. A l’altra banda de l’escenari ideològic, PS i SDP han deixat les diferències que fa anys els van separar per unir forces. Això sí, no pas sense conflictes interns. L’elaboració de llistes del PS amb altres companys de viatge a Encamp i Ordino ha deixat fora d’aquestes parròquies els progressistes. El panorama és molt diferent a cada parròquia, amb pactes canviants segons el territori. A més d’un elector li caldrà un mapa i una bona explicació per entendre que el pacte de DA amb els Liberals només val a Andorra la Vella, Ordino i Sant Julià i que al que li toqui votar a Escaldes es trobarà els taronges amb Acció, que fins fa quatre dies formava part de L’A però que ara no es poden ni veure malgrat haver estat governant junts durant els últims quatre anys. A la Massana també els trobaran amb un altre acompanyant, Ciutadans Compromesos, que en aquest cas es jugarà els dos consellers contra Acció. Tampoc no ho tindran fàcil els qui vulguin triar l’opció d’esquerra, que a Encamp trobaran el PS amb Agrupament Encampadà, però no amb SDP, i a Ordino, el més complicat d’explicar, amb X’Ordino, el partit d’Enric Dolsa. El resultat electoral dirà si la unió contra el projecte de Grífols té més força que la ideologia. Menys a Canillo, però, els votants tindran l’opció de trobar la papereta vermella a totes les parròquies després que la coalició d’esquerres hagi aconseguit tancar llista també a la Massana. Entremig de tot plegat i per sorpresa, la desaparició deterceravia,que deixa obert l’escenari a Sant Julià. I, en canvi, neixen Andorra Endavant –sorgit de la divisió de terceravia, que al seu temps va ser escissió de Liberals– i Concòrdia. Tots dos hauran de demostrar si són capaços de fer-se un espai polític. Però el sistema electoral és el que és i el 2 d’abril la balança es decantarà a les parròquies i serà de part de DA o de PS-SDP, els únics amb vocació de Govern. Avui, les cartes del joc per al proper 2-A es posaran totes sobre la taula, qui sap si amb alguna sorpresa d’última hora.