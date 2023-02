Addicció i maltractaments

Actualitzada 12/02/2023 a les 06:42

El 80% de les dones amb addiccions pateixen violència de gènere. Així ho indiquen les dades publicades per la Xarxa d’Atenció a les Addiccions (UNAD), una entitat espa-nyola que cada any elabora un informe sobre els diferents perfils drogodependents. Unes dades que, segons Projecte Vida, una associació andorrana creada el 2022 i dedicada al tractament de les addiccions, es poden extrapolar a la realitat andorrana. L’entitat va néixer per suplir aquesta falta, la del tractament a les addiccions, i es va convertir en l’associació de referència per al tractament, la rehabilitació i la reinserció sociolaboral de les persones amb problemes amb l’alcohol i les drogues. Ara vol posar l’atenció en les dones addictes i maltractades, per això desenvoluparà una sèrie de tallers per prevenir i tractar aquesta problemàtica. I és que, segons indica al Diari la presidenta de l’entitat, Eva Tenorio, “les dones addictes estan totalment invisibilitzades en la nostra societat” i alerta que el fet que una gran part de les dones addictes pateixin violència de gènere fa que siguem davant un problema social d’una gran magnitud. Tenorio afegeix que, a banda que les dones normalment consumeixen drogues legals i sembla que això treu pes a la seva addicció, una dona amb aquesta patologia està molt més estigmatitzada que un home perquè pensa que deixa de banda el rol de mare, de dona i de cuidadora. La tasca que es fa des de l’associació Projecte Vida d’acompanyament a les persones amb addiccions a l’alcohol i les drogues és encomiable i mereix rebre tot el suport possible. També ho és que ara posin èmfasi en la particular problemàtica de patir una addicció acompanyada de maltractaments. Però és una tasca que no hauria de recaure només en una associació privada, sinó que s’haurien d’utilitzar totes les eines que té l’administració per detectar aquests casos i, tal com és el desig de l’entitat, tractar-los fins a aconseguir la rehabilitació i la reinserció de les persones afectades.