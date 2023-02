Actualitzada 11/02/2023 a les 06:36

A la vida hi ha qüestions urgents i qüestions importants. La planificació de l’agenda de les institucions ha de permetre la gestió de cada dossier amb el seu propi tempo sense que els que requereixin una solució immediata acabin deixant en un calaix els transcendents. No han tingut clares les prioritats els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Les successives administracions han menystingut la necessitat de resoldre la situació de les anomenades zones d’administració única, grans àrees indivises, però gestionades per una o altra parròquia, i per tant no han acabat de tancar la delimitació parroquial fruit de la partició de la parròquia d’Andorra. En el mateix decret de creació d’Escaldes, els delegats permanents ja apuntaven aquesta necessitat, mai resolta. Durant el darrer quart de segle aquest dossier s’ha obviat fins que les diferències arran de la gestió del Madriu-Perafita-Claror l’han fet emergir convertint-lo en transcendent i urgent. Perquè entre veïns la falta de delimitació precisa sobre fins on arriba cada casa sol ser font de conflicte i acabar a la Batllia. Les cònsols Conxita Marsol, en el que pot ser un dels seus darrers actes com a mandatària comunal, i Rosa Gili van comparèixer ahir davant els mitjans per escenificar la voluntat d’entesa. Van signar un protocol en el qual es comprometen a negociar la supressió de les zones indivises, que passarien a formar part del territori d’una o altra parròquia. I la voluntat és dur-ho a terme al llarg d’aquest mandat, és a dir, abans del desembre vinent. Si les dues corporacions se’n surten ho podran incorporar entre els actius. Tant hi fa si és una qüestió més o menys valorada per la ciutadania, el gruix de la qual no era ni conscient de l’existència del problema fins fa tot just uns mesos, representarà tancar un afer espinós que fàcilment podria derivar en litigis als tribunals. I ho faran dos equips de govern que han tingut en els darrers tres anys una relació complexa, però que han sabut deixar de banda les diferències per treballar per tancar-ho.