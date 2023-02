Actualitzada 09/02/2023 a les 05:59

Quan entrem a la web de FEDA el primer que hi trobem és el missatge “Ho sabem fer millor. Estalviem ara”. La campanya de comunicació de la companyia expressa a la perfecció on som respecte a la voluntat manifesta del Govern de reduir en un 15% el consum elèctric nacional. Les xifres són prou explícites i evidencien com d’errònies van ser la diagnosi i la projecció de l’executiu per, en primer lloc, remetre-ho tot a la bona fe de la ciutadania i l’empresariat i, posteriorment, elaborar una llei amb mesures clarament insuficients. El consum va caure un 8,1% al novembre, un 3,3% al desembre i al gener no tan sols no hi va haver reducció, sinó que es va gastar un 0,6% més d’electricitat que el mateix mes de l’any precedent. Hi ha dades que permeten minimitzar els errors de previsió, com l’increment de més de 100.000 visitants o les temperatures, especialment el darrer tram de mes, més baixes que el gener del 2022, però globalment la distància entre l’objectiu i el resultat és abismal. Val la pena recordar-ho perquè ahir mateix el Govern, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, va refermar la necessitat de continuar amb l’estalvi energètic davant la fragilitat dels mercats internacionals i unes previsions estacionals incertes. Ho feia el ministre portaveu per justificar la pròrroga d’un mes aprovada de les mesures provisionals de reducció del consum. Més enllà de les tensions en el subministrament elèctric internacional i l’amenaça de talls de llum, la reducció del consum elèctric també perseguia moderar l’impacte econòmic que per a la companyia elèctrica té cada quilowatt consumit. Una bona part de l’increment de preus ha estat assumit per FEDA, que, tot i la pujada de tarifes del darrer tram del 2022, no repercuteix en el consumidor final una part significativa de l’energia importada. Per tant, l’Estat acaba subvencionant els excessos que ha estat incapaç de contenir i l’allunyament dels compromisos de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, responsables del canvi climàtic.