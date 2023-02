Una legislatura difícil

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:30

La VIII legislatura constitucional es va tancar ahir amb la compareixença del cap de Govern. A nivell simbòlic ja havia finalitzat dimarts després d’un acte polític tan transcendent com simbòlic: l’aprovació del pressupost. El Govern sortint de les urnes s’instal·larà a Prat de la Creu amb una eina bàsica com són els comptes de l’estat en vigor que garanteixen que la maquinària administrativa estigui convenientment greixada. Xavier Espot, amb l’anunci de dissolució, va donar per liquidat un mandat complex, amb dues parts ben definides per assumptes de gran abast. Quan encara no es complia el primer any de legislatura la covid va colpejar el món. Una pandèmia ens va situar davant una situació totalment desconeguda i incerta, obligant els governs a dedicar tots els esforços a frenar-ne l’expansió i pal·liar-ne els efectes. La covid-19 sembla ara una amenaça llunyana, les noves variants s’han instal·lat entre nosaltres com una grip més però els seus efectes van ser devastadors tant en víctimes mortals com en seqüeles i impacte econòmic i social. La inflació, la carestia de la vida i les dificultats d’accés a l’habitatge han marcat la segona part de la legislatura. La invasió d’Ucraïna ara fa quasi un any va agreujar els increments de preus, que ja apuntaven amb la crisi de components i matèries primeres post­covid. Al llarg dels quatre anys s’han improvisat mesures excepcionals. Els confinaments, els ERTO o l’increment de salaris via llei han marcat l’agenda política davant de situacions que han obligat els partits a sortir de l’àrea de confort ideològic. La legislatura també s’ha caracteritzat per un Govern de coalició sòlid, que tot i els dubtes inicials que va propiciar ha actuat homogèniament amb una majoria que ha suportat fins i tot el trencament de Liberals, un dels socis. Ara s’obre el període electoral amb més fraccionament que mai, tot i l’aliança de darrera hora entre el PS i SDP-Progressistes i la incertesa sobre la capacitat dels candidats de fer retornar a les urnes un electorat cada cop més desmobilitzat.