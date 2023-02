Llogaters morosos

Actualitzada 05/02/2023 a les 06:17

El problema de la falta de lloguer a preu assequible és sense dubte les ganes d’esprémer al màxim els ingressos a costa de famílies que no estan en disposició d’accedir a una propietat i es veuen obligades a destinar un percentatge del sou al lloguer que els impedeix dur una vida normal, i normalment es troben en una situació de precarietat permanent. Andorra es construeix molt, però per a butxaques adinerades que continuen veien en el totxo la millor fórmula d’inversió tot i l’increment progressiu del preu del diner que dictamina el Banc Central Europeu i que en marc ja ha anunciat que se situarà en el 3,5%. No hi ha solucions màgiques per capgirar de cop aquesta situació estructural. L’administració té eines per fer de locomotora, però sense el suport dels privats és gairebé una missió impossible. En tot aquest temps s’ha deixat de banda una altra problemàtica que afecta, i molt, a l’hora de decidir treure al mercat immobiliari una propietat, especialment quan es tracta un petit propietari d’un o dos apartaments. Es tracta de la total indefensió quan l’inquilí deixa de pagar les quotes mensuals i de la falta d’eines per reclamar les despeses que impliquen una reforma quan el pis està totalment destrossat i no pot tornar a ser llogat. Hi ha moltes casuístiques, des d’aquella persona que té el loger per acabar de complementar els seus ingressos fins a pensionistes que necessiten aquests diners o famílies que s’han traslladat a un altre habitatge i necessiten els diners del seu pis llogat per pagar precisament l’habitatge on viuen, bé com a arrendataris o amb hipoteca. Sovint, segons l’experiència de les agències immobiliàries, tot acaba amb la impunitat del mal llogater, que se’n va després de molta pressió i despeses en advocats, i deixa un deute i un pis en què és impossible viure sense una profunda reforma. Com sempre, es topa amb una justícia lenta. No es pot discutir l’abús existent en el lloguer i les pressions per aconseguir tenir el pis buit, però tampoc que sovint el propietari es troba desamparat.