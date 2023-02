Sinergies aèries

Actualitzada 03/02/2023 a les 06:02

L’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell avança amb petites i mesurades passes però sòlides. L’equipament aeronàutic es va reobrir per a vols comercials l’any 2015 i després d’un llarg període d’impàs es va dotar amb el sistema d’aproximació via GPS el 2020. Dimecres el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, i el conseller de Territori català, Juli Fernàndez, presidien l’acte d’obertura de la il·luminació de l’aeroport que ha de permetre operar vols nocturns, una instal·lació que haurà d’avalar la setmana vinent l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. La lentitud amb què s’efectuen les millores –amb una infraestructura amb implicació de tres administracions diferents– i, per tant, el retard en els vols regulars va obrir les portes a les especulacions sobre la necessitat i les possibilitats de disposar d’una infraestructura aeroportuària pròpia, debat tancat, com a mínim oficialment, en descartar-se la ubicació de Grau Roig. L’aviació comercial representa una porta oberta al món. El bon funcionament de la línia regular d’Air Nostrum la Seu-Madrid permet fixar-se objectius més ambiciosos, com pot ser la comercialització de les connexions amb París o Palma. El ministre d’Economia va arribar a apuntar fins i tot la possibilitat de tancar Londres, un altre dels destins ben valorats, tot i la complicació que representaria dotar l’equipament d’un punt de control de persones i mercaderia, imprescindible en tractar-se d’un país de fora de l’espai Schengen. L’aeroport, més enllà del volum de passatgers anuals, representa una aposta pel desenclavament d’Andorra però també de l’àrea pirinenca, i evidencia les possibilitats de col·laboració amb les regions veïnes. Les administracions espanyoles i franceses han de tenir present la capacitat de tracció que el Principat té per a la regió i les sinergies econòmiques, turístiques o culturals que es deriven dels projectes conjunts. Perquè la connexió directa amb les Balears o la capital francesa és molt interessant per a Andorra, però també per a la Seu i els pobles de l’Alt Urgell.