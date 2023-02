Funció pública més verda

Actualitzada 02/02/2023 a les 06:08

L’estratègia de sostenibilitat del Govern desplega un catàleg d’actuacions amb la mobilitat com un dels eixos principals. L’oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic va presentar ahir el pla de mobilitat del personal de l’administració després de l’aprovació per part del consell de ministres. Reduir el nombre de viatges i afavorir el transport més sostenible pren tot el sentit al sector públic, que mou 2.500 treballadors i compta amb un total de 79 centres repartits pel territori. L’arribada a la feina, el retorn a casa i els trasllats durant la jornada suposen un important volum d’emissions, que la política de descentralització dels ministeris i serveis encara afavoreix. Una disminució significativa tindria no tan sols efectes positius globalment, sinó també en el trànsit. Alhora, tindria un paper exemplificador amb vista al sector privat, les empreses més grans del qual també estan desenvolupant els seus propis plans per imperatiu legal. Després de la diagnosi el pla s’ha dividit en sis programes d’accions que alhora en subdivideixen en 26 mesures concretes, una llista prou àmplia que inclou el teletreball, la flexibilitat horària, les reunions telemàtiques, afavorir l’ús de la bicicleta i els patinets, plataformes i aplicacions per a l’ús de vehicles compartits, renovació de la flota pròpia, habilitar punts de recàrrega o la instal·lació de vestidors i dutxes... Unes millores i solucions proposades pels mateixos treballadors que es van implicar en l’elaboració del pla i en el disseny del pla d’actuacions però que, com a mínim en una fase inicial, no seran obligatòries. El Govern confia en la capacitat de persuasió i la conscienciació de la funció pública respecte als reptes mediambientals, una implicació que acabarà sent determinant per a l’èxit de la iniciativa. En la presentació d’ahir es va trobar a faltar els objectius mesurables que el Govern s’ha fixat al llarg del temps per poder avaluar els resultats d’aquest programa. Sense el mesurament previ i l’avaluació posterior, amb mètriques precises, resultarà molt complicat avaluar-ne l’èxit.