Sense estadi

Actualitzada 01/02/2023 a les 06:01

No ha estat una gran sorpresa. El context era poc propici per a la construcció del complex de Prada de Moles. El que havia de ser el gran estadi de l’FC Andorra, cofinançat pel club i el comú d’Encamp, ha topat amb un increment brutal dels costos de construcció. La societat anònima esportiva era l’adjudicatària provisional des del juliol passat i havia de presentar aquest febrer el projecte constructiu per elevar la concessió a definitiva. No ho ha arribat a fer perquè el pressupost actualitzat s’elevava fins als 37 milions d’euros, 17 més que els previstos inicialment. Tot i que el plec de bases s’ajustava als requeriments de la lliga professional de futbol espanyola i que l’FC Andorra va ser l’únic postulant, la presentació de l’oferta no va dissipar els múltiples dubtes sobre la voluntat real del club de finançar i executar un equipament d’aquestes característiques ni d’acabar traslladant de nou els partits a Encamp. Aquesta opció, ara ja descartada, formava part d’una complexa operació que preveia el trasllat provisional de l’FC Andorra a l’Estadi Nacional i del VPC a Prada de Moles. Posteriorment el futbol havia de tornar a Encamp i més concretament al nou complex que, contràriament al Nacional, compliria els requisits d’aforament de la segona divisió espanyola. El primer requisit de l’operació es va complir i fins i tot el club tricolor va finançar la instal·lació de gespa i la millora de la il·luminació. El segon pas i definitiu ha quedat en no-res col·locant el futbol professional en una situació d’incertesa màxima. Els mateixos dirigents de l’entitat, que ahir van comparèixer davant la premsa acompanyats dels cònsols encampadans, no van precisar quins seran ara els passos a seguir. Tot i que el president va assegurar que no es preveu un trasllat a l’estranger, sembla difícil garantir un estadi de 6.000 localitats per a la temporada 2024-2025 com fixa la normativa de la Lliga, a menys que hi hagi un gir de 180 graus de darrera hora. Tot plegat, un nou problema que acabarà impactant en el futur Govern.