Actualitzada 30/01/2023 a les 06:16

El futur de les pensions de jubilació és una temàtica recurrent a Andorra i als països del seu entorn. La reforma del sistema andorrà de pensions fa anys que s’analitza, però tot continua igual perquè cap Govern ni majoria no ha aconseguit arribar a un acord amb la resta forces parlamentàries per fer-lo realitat ni tampoc ha gosat tirar pel dret ni quan ha tingut una majoria parlamentària aclaparadora com en la legislatura 2011-2015, quan Demòcrates per Andorra va disposar de 22 dels 28 parlamentaris al Consell General. En aquesta legislatura que està punt de concloure també s’ha parlat de la reforma de les pensions i s’ha treballat sense aconseguir cap resultat visible. A les portes de la campanya electoral, però, el treball per definir la reforma que ha de garantir el futur de les pensions no s’aturarà, ja que la majoria i el Partit Socialdemòcrata han acordat mantenir les reunions durant l’impàs electoral amb l’objectiu d’acabar de definir aquells punts del preacord existent que continuen generant dubtes, encara que això representi treballar en el document un cop s’hagi dissolt el Consell General i encara no s’hagi constituït el nou. Els dos blocs polítics busquen deixar embastada i el màxim de definida possible la reforma de les pensions per tal que el nou parlament que surti de les eleccions generals encara per convocar pugui tirar endavant la llei amb tota la feina ja feta i que no s’hagi de començar de nou. El document s’incorporarà a la comissió que ja s’ha acordat que es crearà cada legislatura per tal de tractar la problemàtica d’una manera continuada. És una bona notícia que la feina feta aquesta legislatura, sigui poca o molta, en la necessària reforma de les pensions no marxi per l’aigüera un cop oberta una nova contesa electoral. I que si s’arriba a acords, aquests siguin respectats pel nou govern i la majoria que resulti de les eleccions al Consell General perquè, per fi, pugui ser una realitat la reforma imprescindible del sistema de pensions andorrà.