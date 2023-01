Actualitzada 29/01/2023 a les 06:23

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir la primera Fira del Voluntariat del Principat. L’objectiu de la fira, que es va desenvolupar des de les deu del matí fins a la una de la tarda, era donar a conèixer les diferents opcions de voluntariat que hi ha al país, així com crear una xarxa entre les entitats i captar nous voluntaris. Una trentena d’entitats de tot el Principat hi van participar per explicar la tasca de voluntariat que porten a terme. La fira la va inaugurar la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, que va manifestar la necessitat de “créixer en solidaritat”. La ministra va mostrar el desig que “esperem que no sigui l’única fira que es fa en aquest àmbit, sinó que només sigui la primera de moltes més”, es va referir a l’important nombre de voluntaris que ja hi ha al país i va incidir en la necessitat de crear una xarxa encara més gran. És indiscutible que, sense la participació del voluntariat, moltes activitats que es fan al Principat no es podrien dur a terme i que s’ha de posar en valor i facilitar la tasca que fan centenars de persones al nostre país de manera desinteressada. Els voluntaris participen en esdeveniments com les finals de la Copa del Món d’esquí que es duran a terme al Principat al març i que serien impossibles d’organitzar sense la seva tasca. Cal recordar també la feina fonamental que van fer molts voluntaris durant els pitjors moments de la pandèmia de coronavirus i també la seva participació per ajudar a dur a bon port la vacunació massiva contra el coronavirus. Però malgrat que es pot dir que el Principat té una boníssima salut respecte a la quantitat de voluntaris, mai no és suficient el nombre de persones que opten per dedicar el seu temps desinteressadament. Aquests voluntaris són fonamentals per a moltes entitats sense ànim de lucre del Principat que ahir van ser presents a la fira amb l’objectiu de donar a conèixer la seva tasca i intentar captar més voluntaris. Sense la feina d’aquestes persones no es podrien dur a terme les activitats que fan a favor de la societat.