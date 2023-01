Riscos de les xarxes

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:20

Algunes de les dades que conté l’estudi sobre l’impacte de la tecnologia en l’adolescència ja permeten avaluar l’afectació sobre la vida i els habits dels escolars, el canvi que han representat en les relacions socials, les amenaces i, també, perquè n’hi ha i moltes, les oportunitats. Amb els deu anys i mig com a edat mitjana per obtenir el primer mòbil, un terç s’està connectat a internet més de cinc hores diàries, més de la meitat dorm amb el terminal a l’habitació i el 99% està registrat en com a mínim una xarxa social. Unes xifres que permeten copsar com la connectivitat telemàtica, més que cap altra fenòmen abans, han canviat el modus vivendi dels infants/joves. El director científic de l’estudi, Antonio Rial, ha posat focus en dos aspectes. Els casos d’assetjament escolar representen un 28,2%, gairebé nou punts més que a Espanya, i el ciberassetjament se situa en el 14,5%, dos punts més que al país veí. Les respostes dels adolescents entrevistats posen de relleu una problemàtica que s’escapa estrictament de l’àmbit de les noves tecnologies però que amb les plataformes digitals se’n multiplica l’impacte. Les eines telemàtiques poden ser alhora una via per fer aflorar aquests casos, com evidencia l’aplicació Ben Resolt que, tot i que inicialmlent es va concebre com una via de denúncia de casos d’assetjament escolar, ha permès detectar altres problemàtiques com ara la violència escolar o transtorns de conducta. Els símptomes són tan preocupants que exigeixen per part del ministeri un diagnòstic amb la màxima rapidesa i un pla d’accions destinat a mitigar aquest fenòmen. També altres realitats explicitades en l’estudi mereixen d’accions. Andorra Telecom, per exemple, ha impulsat una campanya de conscienciació amb el lema ‘Viu més enllà de la teva pantalla’ i la primera jornada de benestar digital, amb la participació d’onze entitats que treballen amb la infància i la joventut. S’hi suma un cicle de conferències per a escolars, docents i famílies destinada a augmentar la seguretat a internet