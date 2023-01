Una dècada després

Actualitzada 26/01/2023 a les 06:05

El 2011 va ser el darrer cop que Jaume Bartumeu i Pere López van anar plegats a unes eleccions generals. El Partit Socialdemòcrata havia passat per la traumàtica experiència d’un Govern en minoria presidit per Bartumeu i amb López com a ministre de Finances. Els catorze consellers assolits el 2009 van ser insuficients per garantir una legislatura que va acabar anticipadament i convulsa. Ara Futur, nom de la candidatura, es va haver de conformar amb sis escons de la llista nacional, en el que va ser l’inici d’una fase de decadència marcada per les lluites pel lideratge intern, la posterior escissió del sector Bartumeu i la constitució de Socialdemocràcia i Progrés el 2013. Des de llavors les forces de l’espai de centreesquerra han acudit separades a totes les convocatòries electorals, una divisió que les ha condemnat a la irrellevància el 2015, en què es van repartir els sis consellers (quatre per al PS i dos per a SDP) o l’ostracisme que va significar per a SDP ni tan sols obtenir representació parlamentària el 2019. Les diferències personals més que ideològiques han impedit cap tipus d’acord fins ara, tot i que les dues formacions eren ben conscients de la necessitat de reforçar la seva posició amb aliances, algunes de les quals tan estrambòtiques com el pacte a les territorials que el PS i Liberals van segellar el 2019 i que els va permetre obtenir els escons corresponents a Andorra la Vella i Escaldes i fer perdre la majoria absoluta a DA, o la implicació d’SDP a la llista de Marsol al comú d’Andorra la Vella. La fotografia de López i Bartumeu plegats posarà fi a una dècada llarga d’enfrontament i obre els resultats a la capital, una parròquia on DA festejava obertament SDP. Aquest partit conserva un grapat de vots a la parròquia suficient per deixar molt oberta una contesa electoral en què encara queden incògnites per dilucidar, com el nombre de llistes. La mateixa aliança, superant recels històrics, evidencia la transcendència que per als dos líders i les seves respectives formacions tenen uns comicis després de 12 anys de governs de DA.