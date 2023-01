L'adjudicació diferida

Actualitzada 25/01/2023 a les 05:59

Durant la sessió del Consell de dijous passat es va parlar a bastament de l’heliport nacional sense cap menció específica que el consell de ministres ja havia resolt favorablement el concurs a favor de l’única empresa aspirant el 16 de novembre passat. El debat parlamentari es va produir en una sessió de control arran d’una demanda del Partit Socialdemòcrata perquè aquest projecte s’ajornés fins a la legislatura vinent. El procediment limitava la discussió als grups parlamentaris sense intervenció del Govern, fins al punt que el ministre Gallardo només es va poder dirigir al ple per al·lusions directes. El portaveu de la majoria dijous, el conseller dels massanencs Ciutadans Compromesos Carles Naudi, va ometre en la defensa encesa de l’heliport un detall gens menor: que ja s’havia adjudicat i que la publicació de l’acord estava pendent que les dues parts tanquessin els serrells del contracte. Tot just deu dies enrere aquest dossier ja va ser objecte d’un dur intercanvi de retrets entre el ministre i el president socialdemòcrata, Pere López. Tampoc llavors el Govern va considerar adient informar sobre aquest detall gens menor. L’heliport ha estat objecte de polèmica des de la primera ubicació decidida, el Patapou d’Andorra la Vella. Aquella adjudicació, que va esdevenir fallida pel front comú dels residents a la zona i el comú d’Andorra la Vella, va tenir continuïtat en altre propostes d’ubicació, totes elles fracassades per l’oposició veïnal. El pla de la Caubella suposava, tot i la llunyania del centre, excel·lent des d’aquest punt de vista. No tan sols garanteix el relleu d’un heliport situat al bell mig de la parròquia, amb els riscos i molèsties que comporta en una zona urbana, sinó que se situa en una àrea amb molt poc impacte. L’estratègia del PS s’ha centrat fins ara a sembrar dubtes sobre els grans números i l’escassa transparència del projecte. El Govern, com a mínim en aquest darrer aspecte, sembla decidit a donar-los arguments suplementaris obviant informació rellevant i deixant en mal lloc el Consell.