Paradís de neu i d'electrònica

Actualitzada 24/01/2023 a les 06:08

La decisió d’Andorra Turisme de renunciar, com a mínim aquest any, a l’organització del festival Andorra Mountain Music té tot el sentit. Aquest gran esdeveniment va ser concebut en la seva primera edició, el 2020, amb una oferta transversal que anava des de la soprano Ainhoa Arteta fins a la banda de rock britànica Texas o el DJ francès Bob Sinclar. La pandèmia va obligar a ajornar-lo un any amb un cartell refet en què l’electrònica guanyava protagonisme amb la incorporació de dues estrelles internacionals, David Guetta i Armin van Buuren. La segona edició del festival ja va tenir protagonisme absolut dels discjòqueis. També en aquest cas es va comptar amb grans figures, com Martin Garrix o Tïesto. L’escenari ha canviat radicalment aquest 2023, en què Andorra s’ha convertit en un dels referents europeus de l’après-ski. A la segona edició de l’Snow Dance i la consolidació de l’Hibernation, tots dos al Pas de la Casa, s’ha sumat el protagonisme assolit per l’Abarset. La potent programació d’aquesta discoteca del Tarter s’ha vist reforçada per l’aliança estratègica amb Brunch in the, una marca referent, que hi ha portat els duets 2manydjs o Solardo, i que ha programat per a aquest Carnaval el productor britànic Fatboy Slim, per al qual no hi ha ni una localitat. Grandvalira, però, encara ha anat més lluny amb l’acord assolit amb elrow, una de les grans promotores, que possibilitarà la celebració de l’Snow­row, un gran festival que se celebrarà a Grau Roig i que ja ha aconseguit vendre més de 8.000 entrades sense ni tan sols anunciar cap dels convidats. El paper d’Andorra Turisme ha de ser atreure visitants o reforçar els atributs de la marca país amb accions transversals o que no estan a l’abast dels agents turístics. En aquest cas la iniciativa privada, amb el suport del sector públic i en aliança amb grups internacionals, ho cobreix amb una oferta musical d’impacte que congrega un públic amb recursos i poder adquisitiu que arriba atret per la combinació del binomi format per la música electrònica i la neu.