Mobilitat sostenible i segura

Actualitzada 23/01/2023 a les 06:00

Els usuaris de patinets elèctrics han de complir un seguit d’obligacions, circular per carrils bici o per la dreta de la calçada i mai per voreres, dur casc i roba reflectora si les condicions climatològiques o d’il·luminació ho requereixen i disposar d’una assegurança per respondre en cas d’accident. La normativa de circulació s’ha adaptat a l’eclosió dels vehicles anomenats de mobilitat personal, però no és evident que ho hagin fet les vies urbanes i in-terurbanes. L’Automòbil Club defensa l’oportunitat que representen aquests ginys per a una mobilitat sostenible, i així és, suposen una opció per fer trajectes curts prescindint del cotxe o la moto i d’una manera respectuosa amb el medi ambient. Però tal com posa de manifest l’organisme, és necessari adaptar les vies a les noves fórmules de mobilitat si és que es vol donar la màxima seguretat a qui porta el patinet o una bicicleta i als qui s’hi creuen. L’any ha arrencat amb un tràgic accident que va provocar la mort d’un usuari d’un d’aquests ginys que circulava per carril habilitat al passeig del riu, a la capital. La investigació policial determinarà què va succeir, però malauradament el risc zero no existeix, ni amb aquest ni amb un altre tipus de vehicle i, per tant, l’objectiu ha de ser minimitzar al màxim el perill. Sempre hi tenen un paper determinant els usuaris, però també els responsables públics que gestionen qualsevol tipus de via. An-dorra és un país de muntanya i té una orografia que el limita, però la vall central és un bon camp de pràctiques per impulsar un altre tipus de mobilitat. No és suficient de dissenyar carrils quan puntualment es fan obres i es remodelen carrers, sinó que també s’ha de pensar que aquests carrils han de tenir una continuïtat i no tallar-se de cop i que si es vol fomentar aquesta mobilitat que implica que els qui la practiquen circulen més desprotegits s’ha de replantejar també la gestió de la tradicional, la dels cotxes, motos o camions, i la velocitat a la qual poden circular en tram urbà per assolir una convivència amb les màximes garanties.