Diner privat per a l'esport

Actualitzada 18/01/2023 a les 05:58

L’aportació pública és fonamental en el sosteniment de la cultura i l’esport andorrà. El ministeri encapçalat per la ministra Sílvia Riva destina el gruix del seu pressupost a ajuts directes a autors o a entitats de caràcter artístic, però sobretot a clubs i a federacions. El finançament governamental es complementa amb el suport dels comuns, tant amb l’aportació d’ajudes directes com amb la cessió d’equipaments. La base i l’esport amateur han acabat esdevenint la principal font d’ingressos de desenes de professionals que, a efectes pràctics, es troben sota l’aixopluc de l’administració. El nivell d’inversió del sector empresarial en activitats de patrocini i mecenatge és molt baix respecte al nostre entorn i s’ha vist, a més, condicionat per dos macroprojectes d’esport professional com són el MoraBanc i l’FC Andorra, que s’enduen una part important de la subvenció pública i del pastís publicitari. El tractament fiscal no afavoreix tampoc la implicació del teixit econòmic en l’esport, la cultura o els projectes socials o mediambientals. La reforma fiscal que demà votarà el Consell General representa un important gir pel que fa a aquesta filosofia. El patrocini i el mecenatge passaran a estar inclosos dins de les deduccions dels impostos de societats i de la renda i, per tant, no tan sols permetran millorar els atributs i la imatge de marca d’una determinada empresa, sinó que esdevindran figures molt més usades atès el seu impacte sobre els impostos. Aquesta nova concepció, que implica un major protagonisme del sector privat, també hauria de comportar a mitjà termini una reducció de l’aportació estatal a les entitats esportives fruit del transvasament de fons. Representarà un desafiament per a clubs i federacions que, més enllà de la política de cafè per a tothom aplicada pel Govern amb un evident sobrefinançament d’algunes disciplines, hauran de lluitar per guanyar-se la confiança dels anunciants privats amb una professionalització de l’activitat i justificant el retorn de la inversió publicitària.