El rol del SAAS

Actualitzada 16/01/2023 a les 06:10

El ministre de Salut, Albert Font, va criticar en una entrevista al Diari el rol que ha assumit el SAAS en la sanitat del país i en critica l’estructura directiva afirmant que és massa gran i que costa de gestionar. Les queixes sorprendran poca gent, ja que la dimensió que ha assolit el SAAS és motiu de crítiques des de fa anys. Amb el temps, l’ens s’ha convertit en una entitat estranya que actua en realitat com un ministeri paral·lel i on el president és el ministre de Salut de torn i el director ocupa el mateix càrrec a l’hospital. Aquesta duplicitat ja mostra l’escàs sentit comú que ha acabat agafant l’estructura, amb situacions tan estranyes com que el director del SAAS és el principal supervisor d’ell mateix quan es posa el barret de director de l’hospital. L’augment exponencial del nombre de treballadors de l’hospital i l’increment de les tasques del SAAS han acabat provocant que l’organisme de gestió tingui un pes molt important en la sanitat del país, malgrat que, tal com recorda Font, no és l’únic actor i qui ha de definir la política sanitària és el ministeri. Sobre la taula ja s’ha posat amb anterioritat la possibilitat que el SAAS desaparegui i sigui el ministeri qui n’assumeixi les tasques. És difícil de determinar si aquesta ha de ser la solució o si s’ha de fer una reforma profunda de funcions i estructura. La sanitat és un dels punts claus del país i de ben segur que, a les portes d’unes eleccions, es tornarà a parlar sobre el model que cal agafar. Cal definir quin paper ha de jugar cada actor i fer una remodelació estructural si és necessari, i no anar posant la pols sota la catifa mentre el Govern va transferint partides pressupostàries any rere any per sufragar els dèficits. El ministre Font ha posat sobre la taula la qüestió de nou i no s’ha tallat a l’hora d’afirmar que un dels problemes també és la dimensió de l’organisme i en concret de la cúpula directiva. “És un vaixell molt gros pel petit país que som”, afirma contundent. I ara sembla que la pilota cada vegada és més gran, perquè per arreglar un problema de dimensió es contracta més gent per trobar una solució. Les properes eleccions generals seran un bon moment perquè tots els partits exposin de manera clara quin és el seu model sanitari i fins a quin punt estan disposats a reestructurar el SAAS i a reorganitzar-lo i redimensionar-lo si és necessari. Després de passar per les urnes, sigui qui sigui el que n’acabi sortint guanyador i arribi a governar, haurà de demostrar que no només era fum el que va dir en campanya i ser valent per implementar els canvis.