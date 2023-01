Millores per als autònoms

Actualitzada 15/01/2023 a les 07:24

Els consellers generals estan acabant d’enllestir els canvis que s’inclouran en la llei de mesures per al treballador per compte propi amb l’objectiu de votar-la i aprovar-la el proper dia 30. El text aporta diverses millores per al col·lectiu, com ara un canvi en les cotitzacions per tal que es reguli segons els beneficis que tenen i no sobre la facturació, com succeeix en aquests moments. En l’àmbit fiscal, també es modifica la Llei de l’IRPF per permetre la deducció de despeses relacionades amb l’activitat professional i es fixa una bonificació del 50% de la taxa d’activitats econòmiques en el primer any d’activitat per a les persones que tenen rendes anuals inferiors als 24.000 euros. Diverses millores que han de servir per impulsar un grup de treballadors important dins del país i que fa molt temps que reclamen equiparar-se a nivell d’alguns drets i deures amb els assalariats. El nombre de treballadors autònoms ha anat creixent els darrers anys. Així, entre el 2017 i el 2021 van augmentar un 14,7%, situant-se en prop de 8.000 persones, si bé en aquest mateix període de temps els ingressos declarats van passar de representar el 29% del PIB al 25%, sobretot per la crisi econòmica derivada de la covid. La llei busca impulsar l’activitat per compte propi com a un recurs de productivitat de l’economia andorrana i millorar-ne les condicions. El text inicial també incorporava la regulació de la figura del treballador per compte propi econòmicament dependent, és a dir, aquell que almenys un 80% de la seva activitat professional està lligada a un sol client. L’articulat que feia referència a aquesta figura, però, podia deixar lloc a picaresques d’empresaris que obliguen les persones a fer-se autònomes en comptes de contractar-les com a assalariades perquè siguin elles mateixes les que es responsabilitzin de les cotitzacions socials. La pràctica s’ha convertit en un problema als països veïns i en el cas d’Espanya fins i tot hi ha sentències que donen la raó als treballadors. Sovint, a més, es tracta de feines amb condicions laborals precàries. El que havia de ser, doncs, un text per millorar la vida dels autònoms, podia incorporar la manera de regularitzar una mala praxis empresarial. Finalment, majoria i PS han coincidit a eliminar tots els articles que feien referència al treballador per compte propi econòmicament dependent per evitar casos similars als dels països veïns. Aquest cas demostra la necessitat de vigilar què i com es legisla per evitar que una llei per millorar una situació, acabi generant un nou problema.