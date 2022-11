Andorra a la COP27

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:20

La ciutat egípcia de Sharm al-Sheikh acull des de la setmana passada la Conferència dels estats part (COP 27) del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Un esdeveniment que finalitza el 18 de novembre i que insta totes les parts participants a demostrar la voluntat política necessària per avançar cap a una millora de la resiliència climàtica. L’objectiu de la COP27 és impulsar i acordar una agenda mundial millorada d’acció climàtica, seguint el compromís adoptat a París el 2015, que es va refermar i reforçar a la COP26 amb el Pacte de Glasgow per al clima, que va situar l’objectiu global d’adaptació als efectes del canvi climàtic, la mitigació de l’emissió de gasos i el finançament del clima al capdavant de l’acció global. Ho recordava ahir el Govern en un comunicat de premsa arran de la participació de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en la trobada de ministres que se celebra aquesta setmana a Sharm al-Sheikh. La ministra, com ja va fer la setmana passada el cap de Govern, Xavier Espot, en la seva intervenció a la COP27, va refermar el compromís d’Andorra d’augmentar l’ambició de reducció d’emissions d’efecte hivernacle per a l’any 2030. L’actualització estableix l’objectiu ambiciós de reduir en un 55% les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2030 i la fita continua sent arribar a aconseguir la neutralitat de carboni el 2050, és a dir, equilibrar el nivell d’emissions amb el nivell d’absorció aquell any. Ho va explicar ahir Calvó durant la participació en la trobada ministerial de la coalició de la trentena de països que han apostat per assolir la neutralitat de carboni. La petitesa d’Andorra pot fer pensar que l’objectiu marcat pel Govern és un gra de sorra comparat amb les emissions que provoquen altres grans estats que difícilment poden o volen arribar a la neutralitat de carboni. Tot i això, la posició del país és coherent amb els perjudicis que el canvi climàtic ja està provocant a Andorra, com ara l’augment de les temperatures i les baixes precipitacions.