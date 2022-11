Solucions per a l'habitatge

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:43

Víctor Filloy, el ministre de Territori i Habitatge, va donar a conèixer ahir el projecte que va aprovar la setmana passada el consell de ministres relatiu a l’adquisició o arrendament d’habitatges que té l’objectiu final que Andorra disposi d’un parc de vivendes de lloguer a preu assequible. Segons va explicar en roda de premsa, la intenció de l’executiu és anar creant aquest parc d’habitatge de lloguer a través d’edificis que avui no tinguin un ús concret com, per exemple, hotels o altres establiments turístics que han deixat de funcionar, o destinar a aquesta finalitat promocions d’obra nova. El ministre també va assenyalar que ja es compta amb un pressupost plurianual de 19 milions d’euros, dels quals onze són per a compra i vuit per a arrendament. Es busca promoure la rehabilitació d’edificis per millorar el parc immobiliari i proporcionar oferta d’habitatge de preu assequible a mitjà termini mitjançant un model que sigui sostenible. Filloy va admetre que la creació d’aquest parc no solucionarà la problemàtica de l’habitatge, però va afirmar que s’ha de posar en marxa com una eina més per treballar en aquest àmbit. “El resultat no es veurà en un dia, ni en una legislatura, ni en dues”, va indicar el ministre, que va parlar d’anys per veure el projecte com una realitat. Filloy va explicar que ja hi ha diversos propietaris d’edificis que s’han interessat per aquesta iniciativa. Malgrat que el ministre ja va explicar que la posada en marxa del projecte d’habitatges de lloguer assequible va per a llarg, és una bona notícia que des de l’Estat s’arrenqui una iniciativa que un cop sigui una realitat podria ajudar a solucionar un dels principals problemes que té actualment el Principat. Malauradament s’han deixat passar molts anys per portar a terme iniciatives com aquesta que ara podrien ajudar a pal·liar la falta d’habitatge de lloguer a preu assequible que pateix Andorra i que està provocant molts problemes a una part de la ciutadania. Sigui com sigui, mai no és tard quan arriba i seria desitjable que el projecte del Govern sortís de manera reeixida.