Arriba l’hivern i tornen els temporers. Uns treballadors imprescindibles per al teixit econòmic del Principat que necessita aquesta mà d’obra per donar sortida a les necessitats de l’hivern, que per a Andorra és temporada alta, potser l’època amb més feina al sector turístic de tot l’any. De temporers sempre n’hi ha hagut i de cua al servei d’Immigració, també. El que no s’havia produït fins ara és la gran quantitat de joves, majoritàriament d’origen argentí, que hi ha als carrers a la recerca d’una oportunitat de feina ni tampoc el col·lapse al servei d’Immigració dels que han aconseguit un lloc de treball al Principat i han de regularitzar la seva situació al país. Ho expliquem avui al Diari, on aprofitant les cues al servei, cinc immigrants ens han explicat la seva història de vida, què els ha portat a Andorra i les dificultats amb què s’estan trobant. La principal, la de trobar un lloc on allotjar-se els mesos que estaran treballant al Principat els que no tenen la sort d’haver aconseguit un lloc de treball que estigui vinculat a un allotjament. És esfereïdor saber les condicions que es demanen als temporers per poder accedir a un habitatge o els preus que es poden arribar a demanar per llogar un pis, accedir a una habitació o simplement compartir-la durant els mesos d’hivern. L’arribada massiva de temporers també està provocant una situació que no s’havia donat fins ara com és l’allau de currículums que està rebent el sector de la restauració, de l’hoteleria i les empreses de treball temporal. Una demanda de feina a què no poden donar sortida i que provocarà que molts dels immigrants que volien fer temporada a Andorra no puguin. També es tem que alguns dels que sí que tenen un contracte al final hagin de renunciar-hi per no poder trobar un lloc on viure. Cal veure què pot passar si totes aquestes persones que han vingut a buscar-se la vida al Principat no acaben aconseguint una feina o un lloc per allotjar-se. El Govern hauria de prendre nota de la situació i tenir clar com actuar per fer un acompanyament d’aquestes persones si és el cas.