Normalitat en les benzineres

Actualitzada 13/11/2022 a les 06:32

La guerra a Ucraïna per la invasió russa i la crisi energètica va posar pels núvols fa uns mesos el preu dels carburants, un fet que va afectar, i molt, tant les benzineres com els clients, que van veure com s’incrementava el preu de la gasolina fins arribar a límits mai vistos. Per tal d’ajudar els seus ciutadans, tant Espanya com França van posar en marxa una sèrie d’ajuts –20 cèntims de rebaixa per litre al veí del sud i entre 18 i 30 cèntims al veí del nord, als quals se suma una altra reducció de 20 cèntims més a les estacions de TotalEnergies– fa uns mesos que va deixar en mínims el diferencial de preus amb el Principat. Aquesta situació va fer perdre bona part de la clientela espanyola o francesa de les benzineres del Principat perquè, per exemple, els sortia més econòmic omplir el depòsit en les gasolineres low cost dels seus països d’origen. Tot i això, l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants (Asidca) preveu amb més optimisme el futur més proper, ja que la situació s’està revertint i confien a recuperar molt aviat la clientela estrangera –principalment francesa i espanyola– que han perdut les estacions de servei del país per la disminució de la competitivitat dels preus. Ho indica al Diari el president de la patronal dels distribuïdors de carburants, David Porqueres, que recorda que dimecres s’acaben les subvencions del Govern francès als preus dels carburants i també el descomptes que de manera particular ofereix una companyia. Un fet que permetrà recuperar el client del veí del nord. Porqueres assenyala que a Espanya a finals d’any també s’acabaran les subvencions, i que això ajudarà al retorn del comprador del veí del sud. Per al sector és una bona notícia que el diferencial de preus entre Andorra, Espanya i França es torni ampliar per recuperar els beneficis d’un negoci que sempre havia estat profitós a casa nostra. Els preus de la benzina, tot i que són lluny dels que hi havia fa més d’un any, estan baixant a poc a poc i això també és positiu per als ciutadans andorrans que no han gaudit de cap rebaixa en el cost.