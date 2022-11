La covid no ha marxat

Actualitzada 12/11/2022 a les 06:25

Entre dijous i ahir s’han detectat dos casos nous de coronavirus al centre residencial El Cedre, mentre que a Salita hi ha un cas actiu i es van registrar vint contagis entre els interns fa uns dies que, sortosament, han tingut una recuperació favorable i ja no es calculen com a actius. La setmana passada a El Cedre es van detectar nou casos, que tampoc són actius actualment. A l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha dues persones ingressades per la malaltia, una de les quals ha hagut de ser traslladada a la unitat de cures intensives (UCI) en estat greu. Dimecres hi havia 102 casos actius de coronavirus i el nombre de persones que han reportat haver-se contagiat des de l’inici de la pandèmia a Andorra arribava ja a 46.664. Són dades que evidencien que tot i que ha deixat d’obrir diaris i ha desaparegut gairebé de les notícies, la covid-19 encara està entre nosaltres i amb tota seguretat quan arribi el fred, amb molta més gent en espais tancats, la malaltia tornarà amb força. Segons els experts, la variant actual és molt contagiosa, però es pot considerar benigna en comparació amb la de la primera onada, que va convertir el virus en pandèmia i que tantes morts va provocar. Al Principat, cal recordar, 155 persones han perdut la vida a conseqüència del coronavirus. Amb la majoria de la ciutadania vacunada, almenys amb les dues dosis i fins i tot amb tres, si l’hivern porta un nou rebrot de la malaltia aquesta hauria de ser amb conseqüències lleus per la immunitat de la població i la menor virulència de la variant actual. Tot i això, mentre l’Organització Mundial de la Salut mantingui l’alerta per la malaltia s’ha de seguir molt atent i treballar per guarir aquesta part de la societat que pot ser més sensible a les seves conseqüències, com és la gent gran. La covid-19, afortunadament, ja no té l’alta letalitat que tenia fa uns mesos i això ha fet relaxar la majoria de la població que, per exemple, gairebé s’ha oblidat de les mascaretes. S’haurà d’estar atent a com evoluciona la malaltia durant aquest hivern.