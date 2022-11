L'ús del català

Actualitzada 11/11/2022 a les 06:17

El ministeri de Cultura va fer pública ahir una nova enquesta sobre coneixements i usos lingüístics que actualitzava l’última realitzada, del 2018. Una enquesta, elaborada per Andorra Recerca + Innovació per encàrrec del servei de Política Lingüística i realitzada a 747 persones majors de 14 anys, que certifica la delicada situació de l’atenció en català a la restauració i el comerç, però també en l’àmbit sanitari. L’estudi assenyala que un 33% de persones indiquen que les atenen en català al comerç i un 22% als restaurants. Dades que baixen tres i un punt, respectivament, de la darrera enquesta. També és baixa l’atenció exclusiva en català al transport públic (33%), però ha augmentat considerablement respecte a la darrera enquesta (20%). L’estudi també dibuixa que un 44% dels enquestats tenen el català com a llengua materna o inicial, mentre que el castellà baixa al 40,3%, el francès ho és del 10%, el portuguès del 13,5%, l’anglès del 3% i altres llengües del 6,8%. El 63,7% dels enquestats diuen que utilitzen el català com a llengua habitual en les relacions amb altres persones, el 48,6% ho fa en castellà, el 6,6% en portuguès i el 5,7% en francès. La ministra de Cultura, Sílvia Riva, va reconèixer ahir a la roda de premsa de presentació de l’enquesta que la dada de l’atenció en català és la nota negativa d’un estudi que, en canvi, reflecteix dades positives respecte al coneixement de la llengua i la utilització a la feina o a casa. La ministra, respecte als mals resultats en alguns àmbits, va remarcar la necessitat de continuar treballant de forma intensa “per revertir la tendència de l’ús predominant del castellà”. Una tendència que només cal sortir al carrer per veure que cada cop és més gran i fa del castellà la llengua més escoltada, per sobre de l’oficial del Principat. També n’hi ha prou de sortir al carrer per constatar la dada de la poca atenció en català al comerç i la restauració. És una situació que està arraconant el català com a llengua d’ús habitual, un fet que evidencia que l’estat de l’idioma oficial és força preocupant.