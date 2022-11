Incendi al Centre Cultural

Actualitzada 10/11/2022 a les 06:17

Les flames van tocar de ple ahir el Centre Cultural i de Congressos Lauredià, un dels símbols de Sant Julià de Lòria. Per fortuna, l’incendi a l’edifici no va causar cap dany personal i només es van veure afectades les instal·lacions. Iniciat pels volts de les quatre de la matinada de dimecres, el foc es va produir al vestíbul del centre, deixant destrossada la planta zero de l’edifici i la primera molt afectada, van assegurar a primera hora del matí d’ahir els bombers. El bar i les plantes inferiors també van patir els efectes de l’aigua. Tot i que va tancar durant el dia, l’edifici de la Universitat d’Andorra, veí al Centre Cultural i de Congressos, no es va veure afectat per l’incendi. També poques hores després d’haver-se iniciat el foc, el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, va assegurar que “avui s’ha tocat un emblema de Sant Julià de Lòria i de la cultura”. El cònsol va apuntar que des de les vuit del matí ja s’havien fet les primeres trucades a les asseguradores per començar a valorar els danys, així com reunions amb el personal que s’ha vist afectat, que es traslladarà a treballar a l’edifici del comú. Ahir encara era massa d’hora per saber l’origen de l’incendi però tot fa pensar que el foc s’hauria produït a la zona de màquines i instal·lacions elèctriques. Encara que havien passat poques hores de l’incident, el cònsol major de Sant Julià de Lòria ja es marcava un termini per a la reobertura del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. “Ens marquem l’objectiu que la instal·lació torni a estar operativa al març o l’abril de l’any vinent”, va assenyalar Josep Majoral, que va afirmar que la corporació té la capacitat econòmica per fer front a la despesa que suposarà la rehabilitació del centre. És una evidència que l’incendi a l’edifici situat a la plaça de la Germandat deixarà durant uns mesos un buit a la parròquia, ja que la instal·lació era una de les més actives culturalment del país i un referent per als lauredians. El moment de les lamentacions va acabar ahir i ara cal posar-se mans a l’obra perquè la data de reobertura avançada pel cònsol major sigui una realitat.