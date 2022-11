Enquesta preocupant

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:19

L’Estudi sobre l’impacte de la tecnologia en l’adolescència fet entre els alumnes de segona ensenyança, al qual han respost més de 2.000 adolescents d’entre 10 i 18 anys d’arreu del Principat, ha deixat uns resultats força preocupants. Proposada per Unicef Andorra al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i elaborada per Andorra Recerca + Innovació, l’enquesta sobre l’ús de pantalles assenyala que més de la meitat dels adolescents han acceptat alguna vegada a la vida un desconegut en una xarxa social, un 30% reconeix haver quedat amb algú que havia conegut a través de les xarxes i el 15,4% ha rebut una proposta sexual per part d’un adult a internet. Les dades fetes públiques ahir demostren que, mentre que les noies són objecte de propostes sexuals molt més sovint que els nois, el consum de pornografia en línia es duplica entre ells. Donades les respostes, Andorra Recerca + Innovació considera que un 36,2%, especialment noies, pot estar fent un ús problemàtic d’internet. També és destacable el percentatge d’enquestats que afirmen haver rebut o enviat missatges, fotografies o vídeos de contingut eròtic sexual. Del qüestionari també es desprèn que més d’un centenar d’estudiants han començat a apostar o jugar diners en línia. Concretament, un 4,5% de la mostra, la qual cosa multiplica el risc de desenvolupar una ludopatia en el futur. Els autors de l’enquesta també van destacar que només el 25,4% dels alumnes refereixen que els pares els posen normes a l’hora d’utilitzar internet, al 24% els limiten les hores d’ús i al 14,3% els continguts als quals poden accedir. L’Estudi sobre l’impacte de la tecnologia en l’adolescència evidencia els riscos de l’ús d’internet i les xarxes socials per als menors que les utilitzen lliurement i assíduament. Intentar posar límits a l’accés a internet en els temps que corren és com intentar posar portes al mar i la feina s’hauria de centrar més en l’educació dels joves i a donar-los eines per saber com actuar en les diferents situacions que es poden trobar per l’ús habitual de les xarxes.