Actualitzada 08/11/2022 a les 06:12

A falta de xifres oficials tot fa pensar que la gratuïtat del transport públic, és a dir, els autobusos de línia regular, ha fet incrementar el nombre d’usuaris. Un augment de viatgers que també ha posat en evidència que hi ha franges del dia en què l’oferta de busos és molt inferior a la demanda dels usuaris. Després que divendres el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, assegurés que no tenia constància d’incompliments en els serveis en què les companyies haguessin d’incrementar les freqüències per donar sortida als usuaris, ahir es van anunciar canvis en una de les línies que més s’han vist afectades per l’augment de viatgers. Així, des d’ahir a la tarda s’ha reforçat la línia L4 d’autobús entre Andorra la Vella i Soldeu amb la incorporació d’una freqüència més cada hora. En un comunicat, el Govern informa que fins ara la L4 havia mantingut una freqüència entre setmana de 30 minuts i que amb l’ampliació del servei un nou bus se sumarà als ja existents cada hora en ambdós sentits de la marxa, donant així més cobertura perquè els usuaris “no hagin d’esperar tanta estona i els vehicles vagin menys plens”. Tot i això, Govern apunta que els busos de reforç només arribaran fins a Soldeu, i no fins al Pas de la Casa, ja que es considera que el nombre màxim d’usuaris s’acumula a Soldeu i Canillo. La voluntat d’aquesta ampliació és la de donar una “resposta ràpida a una necessitat constatada”, afegeix la nota de premsa del Govern. La gratuïtat del transport públic és una bona notícia per als ciutadans en uns moments en què el cost de la vida s’ha encarit per la inflació. També pot ser una bona notícia per al medi ambient si aquests nous usuaris abans feien servir el transport privat i ara s’han passat al públic. Però el fet que sigui gratuït no pot comportar un empitjorament d’un servei que s’ha d’oferir amb les millors condicions possibles. L’executiu ha d’estudiar on hi ha problemes i reforçar les línies que ho necessitin. Un altre debat és si les actuals freqüències i horaris dels autobusos de línia regular són les adequades.