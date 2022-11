El llarg camí de l'ADN

Actualitzada 07/11/2022 a les 06:17

El del genotipatge dels gossos ha estat un projecte controvertit. L’oposició d’alguns propietaris d’animals, els dubtes de veterinaris i que un comú decidís quedar-ne al marge –Escaldes– no ha estat la millor arrencada per a un projecte que pretén un objectiu tan lloable i necessari com posar fi a la brutícia a la via pública que generen els propietaris que no recullen les deposicions dels gossos. Són una minoria però que té un impacte significatiu. La decisió d’implantar la recollida de mostres d’ADN per poder identificar l’origen de l’excrement no recollit del car-rer no ha arribat de sobte, abans s’han treballat múltiples campanyes i també la via sancionadora, però són evidents les dificultats per multar si no és que s’enxampa l’incívic en el moment de cometre la infracció. I aquí entra en joc el factor sort. La qüestió és que, per molt que, com dèiem, l’objectiu sigui lloable i necessari, no és evident que tingui èxit. De moment, i malgrat que els comuns han ofert primer la gratuïtat de l’analítica, no s’han recollit la totalitat de mostres d’ADN dels gossos censats. Segons els percentatges facilitats pels comuns, les proporcions van des del 60% (Canillo) al 81% (Encamp). Ara s’ha de comprovar si aquest fet correspon que els registres no estan actualitzats i Canillo ha optat per obrir 260 expedients sancionadors, xifra que correspon als cans que no han passat pel procés de genotipatge. Encamp també ha optat per engegar el procés per a les primeres multes, mentre que la resta de corporacions esgoten la via informativa. En paral·lel, es forma els agents de circulació que seran els qui hauran de recollir les femtes abandonades a la via pública per al posterior examen. Aquesta serà la culminació del projecte. Però no disposar d’un volum de mostres que s’apropi al màxim a la totalitat de mascotes que passegen pels carrers serà un obstacle per identificar l’autor de la infracció. Els comuns han de seguir esmerçant esforços per dotar de la màxima fortalesa una iniciativa que, en cas contrari, pot acabar fent aigües.