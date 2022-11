Actualitzada 05/11/2022 a les 06:07

Les mesures que el Govern vol implantar o ha suggerit per estalviar energia aquest hivern no seran suficients per fer-ho. Ho va dir ahir el mateix Govern. Va ser la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat qui ho va admetre. “Amb les mesures d’estalvi impulsades per l’executiu no n’hi haurà prou per resoldre el problema energètic”, va dir ahir Calvó en la roda de premsa posterior a la signatura del conveni de col·laboració entre el Govern i els comuns que recull les mesures per assolir l’objectiu de com a mínim el 15% d’estalvi energètic. La ministra Calvó va reiterar que l’hivern serà complicat, tant per possibles restriccions d’abastament pel cantó francès com per l’augment dels preus, i va apuntar que aquesta situació es mantindrà els pròxims mesos i anys perquè Europa haurà de treballar per guanyar independència energètica. Tot i això, la titular de Medi Ambient va dir, sense donar dades, que a l’octubre s’havia aconseguit una reducció del consum energètic, una caiguda de la qual va fer responsable el fet que el mes ha estat molt càlid, amb temperatures entre quatre i cinc graus més de mitjana que les de l’any anterior. En espera de com sigui, meteorològicament parlant, l’hivern, no és una bona notícia que el mateix executiu admeti que les mesures que impulsa per a l’estalvi energètic no seran suficients per aconseguir aquesta fita del 15% i sembli que ho fiï tot al temperament de les temperatures provocat pel canvi climàtic. Si el Govern considera que les mesures dictades no seran efectives, potser hauria d’haver pensat en d’altres que realment funcionessin davant d’una crisi energètica que no és que ens vingui a sobre, sinó que ja és una realitat. Sigui com sigui, l’obligació de l’executiu ha de ser fer complir les mesures que s’acabin adoptant per llei i seguir treballant, i molt, en la conscienciació de tots els sectors econòmics i de la població en el fet que s’ha d’estalviar energia sigui com sigui. A les portes de l’hivern encara estem a temps de convèncer la ciutadania que és fonamental estalviar el màxim d’energia.