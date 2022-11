Actualitzada 03/11/2022 a les 06:11

L’índex de preus al consum avançat del mes d’octubre situa aquest indicador en un increment interanual del 6,9%, segons les dades que ahir va fer públiques el departament d’Estadística. La inflació ha augmentat una dècima respecte al setembre i, segons la nota d’Estadística, l’increment respecte al mes passat es deu a la pujada dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques, a més dels del grup d’esbarjo, espectacles i cultura. Al mateix temps que es va incrementant el cost de la vida, tot i que en els darrers mesos l’augment s’ha temperat, la patronal (la Confederació Empresarial Andorrana) i els sindicats (la Unió Sindical d’Andorra) no es posen d’acord a l’hora de pactar una pujada salarial per a l’any vinent. Les posicions dels dos interlocutors socials, hores d’ara, estan molt allunyades i es fa difícil pensar que puguin arribar a un acord. Davant aquest panorama, el cap de Govern, Xavier Espot, va ser molt clar a l’entrevista que va publicar dimecres el Diari. “Al Govern el que li aniria millor és que es posessin d’acord. Cosa que en el moment actual és força improbable. Si al final no hi ha acord el Govern prendrà les decisions que sabem que no acabaran d’agradar ni als uns ni als altres, i és probable que sigui per franges, com l’any passat. Faríem una discriminació positiva”, va explicar el cap de Govern, qui també va donar el seu parer sobre el debat de l’increment dels lloguers preguntat per si s’apujaran igualment els arrendaments i els salaris. “No ho sé, però els lloguers no pujaran en cap cas més que els salaris. És la línia vermella”, va afirmar Espot. En espera de l’acord entre patronal i sindicats o de la decisió final del Govern, el que és un fet és l’increment del cost de la vida, que està afectant tots els ciutadans. Cada cop és més car omplir la cistella de la compra i el poder adquisitiu de la població va a la baixa. La solució, també ho va avançar el cap de Govern a l’entrevista al Diari, no passarà per un augment dels salaris similar a l’increment del cost de la vida a final de l’actual exercici.