Sumar per la salut mental

Actualitzada 02/11/2022 a les 05:57

Els territoris pirinencs tenen la necessitat de buscar col·laboracions i sinergies, a través de les seves administracions, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament econòmic de la zona i millorar la qualitat de vida dels ciutadans, amb independència que hi hagi una frontera enmig. La col·laboració entre diferents territoris que es troben a poca distància ha de permetre que la població d’un costat i de l’altre pugui fer servir equipaments que serien inassumibles per a una demografia més petita, amb unes administracions amb pressupostos limitats. És el cas del centre de salut mental que fa tant de temps que els ciutadans del Principat reclamen per tal de no haver de desplaçar-se més de 200 quilòmetres per veure els familiars que necessiten ser ingressats. Ara, la distància es reduiria a uns quants quilòmetres, amb el centre que es vol instal·lar a l’emblemàtic edifici del seminari diocesà de la Seu d’Urgell i que permetrà disposar d’un espai d’atenció durant el dia i també d’hospitalitzacions tant per a adults com per a joves i infants que ho necessitin. El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va defensar ahir durant la visita pastoral a la Massana les sinergies entre Catalunya i Andorra pel que fa a infraestructures com aquesta, i va recordar, fent una crida a la col·laboració, que “no podem tenir tots de tot”. El cap d’Estat responia així a les queixes de les famílies del país pel fet que el centre de salut mental no s’ubiqui dins del territori andorrà. Les reivindicacions dels afectats són legítimes i és evident que tant per a les famílies com per als pacients és important tenir a prop la gent que estimen. Però la possibilitat de traslladar la trentena de pacients que actualment estan en centres catalans fins a la capital urgellenca és una millora inqüestionable. El més important és, sens dubte, que els pacients estiguin ben atesos i que la qualitat de l’atenció mèdica situï el centre de salut mental urgellenc al mapa i fins i tot pugui donar resposta a problemes d’altres regions properes. La nova infraestructura, que es preveu que estigui en funcionament d’aquí a dos anys, també permetrà completar l’oferta en matèria de salut mental que ofereixen des de l’hospital i el Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) a molts pocs quilòmetres de distància. Tot plegat donaria una bona cobertura en la matèria a prop de casa i permetria comptar, alhora, amb les sinergies i els recursos de Catalunya. La suma dels dos territoris per a la salut només pot ser vista amb bons ulls.