Donar veu a la ciutadania

L’anomenada Visura Ciutadana és una de les iniciatives que preveu el reglament, que emana de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert. La constituiran deu persones, majors de 18 anys, triades mitjançant un sorteig i que ocuparan les funcions durant un parell d’anys. Podran emetre criteris i informes sobre polítiques públiques, però no seran vinculants. Un altre dels instruments de fiscalització als poders públics serà l’Audiència ciutadana, una trobada anual entre aquelles persones que ho vulgui i un o més representants del Govern per tal d’interpel·lar-los sobre qüestions concretes o fer peticions. La participació ciutadana ha de ser una eina de lluita contra la desmobilització i fenòmens com l’augment de les quotes d’abstenció electoral. Es tracta que guanyi la democràcia, d’empoderar els ciutadans i fer-los partícips de la gestió pública, d’obrir les institucions. Són els governants els que han de convertir el concepte participació ciutadana en quelcom tangible, els que han de crear les estructures que la permetin i també els que tenen la potestat de fer-la útil. De poc servirà la creació de taules, comissions i organismes si a l’hora de la veritat els que s’impliquen senten que la feina que han fet acaba sent intranscendent. Aquest serà el gran repte del reglament presentat ahir per la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, un cop el que s’ha plasmat per escrit es materialitzi. També el d’aconseguir que la implicació de la població s’estengui i que no quedi limitada a aquell percentatge de ciutadans més mobilitzats que, a més, sol ser petit. Tanmateix, un element fonamental per construir una ciutadania més participativa, implicada i crítica és l’accés a la informació. En aquest sentit, cal recordar que la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert de la qual emana el reglament presentat ahir també implica unes obligacions a nivell de difusió de dades que les institucions han de complir. I és un treball que no s’hauria d’eternitzar.