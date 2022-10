Prevenir no és alarmar

Actualitzada 31/10/2022 a les 06:26

El projecte de llei de mesures per respondre a una hipotètica situació de crisi energètica ha generat un cert alarmisme sense fonament. Se’n diu estar previnguts per a una situació que seria molt excepcional i que és molt improbable, però no impossible. I la responsabilitat de tot Govern és estar preparat per a qualsevol escenari, allunyar-se de la improvisació, que no faria res més que agreujar el problema, i tenir programades les accions fins i tot per al pitjor dels escenaris. No és necessari recalcar que el món i, especialment Europa, es troba en un moment de màxima tensió i ningú no sap amb certesa com es desenvoluparan els fets. De moment, només es constata un augment progressiu de l’escalada i poques ganes de parlar de pau. Les restriccions de les exportacions d’aliments i la guerra entre Rússia i els països de l’OTAN en el combustible i el gas està repercutint en els ciutadans i en l’economia per l’impacte directe sobre les empreses. El Govern s’està preparant per a un hivern que pot ser complicat en el subministrament elèctric, tenint en compte la dependència dels països veïns i que ciutadans, institucions i empreses tenen l’obligació d’estalviar energia en aquest hivern atípic per no haver de tenir talls que poden alterar la normalitat. L’executiu preveu com a molt remota la possibilitat de decretar l’estat d’emergència, però no pot deixar a l’aire els mecanismes que s’haurien d’aplicar si aquesta situació tan llunyana s’acabés produint. Una de les incògnites fa referència a la remuneració dels treballadors si les empreses es veiessin obligades a tancar parcialment o totalment per un decret de l’executiu. L’empleat no veuria retallat el seu sou, i si la situació s’allargués en el temps s’aplicaria una fórmula similar als ERTO que es van aplicar durant la pandèmia de la Covid. Que el Govern plantegi aquestes mesures no s’ha d’entendre que ens ve a sobre una catàstrofe. No serà un període fàcil i tothom en patirà les conseqüències, alguns més que altres, però tot ha d’estar previst perquè ningú no sap què pot passar.