Bicicleta gratuïta al centre

Actualitzada 31/08/2022 a les 06:22

Una ministra i tres cònsols de colors polítics diferents van convocar els mitjans a l’edifici administratiu per presentar una nova acció d’aposta pel transport sostenible. En aquest cas gira al voltant de la bicicleta elèctrica compartida i de Cicland amb una doble estratègia. Atesa l’escassa utilització del servei a les parròquies altes se centralitza a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria i, per replicar la política del clípol nacional, es fa gratuït fins al 31 de desembre, i els joves d’entre setze i vint anys en queden exempts de manera permanent. La iniciativa comportarà que les quatre administracions es rasquin la butxaca per finançar el nou Cicland, que en aquest període de quatre mesos haurà de convèncer els més escèptics, començant per un comú escaldenc que ja havia amenaçat obertament de fer-se enrere en qüestionar-ne l’ús i l’ocupació d’espai públic de les estacions/punts de recàrrega. Fomentar un transport públic de bicicleta va més enllà de triar el model, habilitar les parades i posar en marxa l’aplicació de reserva i pagament. Requereix l’habilitació de circuits urbans, que garanteixin l’accessibilitat al territori amb carrils exclusius, i la pacificació del trànsit. L’eslògan Andorra, territori ciclista, avalat per una afició en creixement, un gran nombre de corredors professionals que resideixen a Andorra o el pas de les grans voltes com el Tour o la Vuelta, requereix per esdevenir una realitat un nou concepte de l’urbanisme i de la mobilitat. De moment s’ha concentrat l’activitat en la part baixa del país, més procliu a aquest mitjà de transport, i s’ha millorat la flota amb bicicletes més còmodes i de bateries extraïbles, fet que permet l’habilitació de parades sense punt de recàrrega. Els bons resultats del servei estaran molt vinculats a la disponibilitat de bicicletes, a la distribució pel mapa dels punts d’estacionament i de superar el temor que suposa per a molts usuaris conviure amb l’important densitat de de vehicles a les hores punta als principals carrers del centre urbà.