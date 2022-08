Electricitat subvencionada

Actualitzada 30/08/2022 a les 06:21

La companyia elèctrica FEDA té l’esperança que les mesures d’estalvi energètic que el Govern aprovarà el setembre vinent suposaran una reducció d’entre el 15 i el 20 per cent del consum. Es tracta d’un objectiu ambiciós que de complir-se alleugerirà els comptes de famílies i empreses i reduirà la subvenció que de facto l’empresa aplica sobre el preu del kilowatt. La ministra de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va apuntar durant un acte conjunt celebrat a Grandvalira que al contrari del sector públic, les mesures d’obligat compliment en el sector privat seran objecte d’un gran acord polític i empresarial. En aquesta matèria, en què bona part dels països europeus ja tenen aprovades o si més no definides les actuacions des de fa dies, es troba a faltar major celeritat. Qüestions de màxima urgència s’haurien de prioritzar respecte al calendari vacacional, especialment si es preveuen activar en un procediment de concertació que requereix més temps. L’ajustament energètic a Andorra té poques variables atesa la dependència dels carburants i l’electricitat i la xifra baixa de grans consumidors, tret de les estacions d’esquí, per l’absència d’un sector industrial potent. Les mesures no s’haurien d’allunyar de les aplicades per altres estats i que ja s’han anat desgranant: limitacions en la climatització als establiment de mínims i de màxims i aturada en espais, mecanismes per frenar la fuga de calor o fred en establiments públics, reducció de la il·luminació d’aparadors, d’instal·lacions publicitàries o de monuments. En el cas d’Andorra hi ha un element que legitima el Govern a reclamar a les societats i els particulars el màxim d’esforç: FEDA paga per la diferència de preus entre l’energia que compra i la que ven, fins al punt de situar-se en pèrdues. I això vol dir per tant que finança una part de la factura de la llum de les famílies, però també la sensació de fred en establiments comercials en ple estiu, la climatització de piscines tant públiques com privades i la contaminació lumínica del fons de vall.