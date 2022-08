Les atraccions turístiques

Actualitzada 29/08/2022 a les 07:46

Aquest estiu Canillo ha inaugurat el pont penjant de la vall del Riu i, malgrat que no s’han donat encara xifres d’afluència, tot sembla indicar –cues a la parròquia incloses– que ha estat l’atracció turística de l’estiu. Però xifres a banda, projectes com el canillenc fan part d’un debat que cada cop pren més força: fins a quin punt cal dotar un entorn natural amb un alt valor de complements aliens? És justificable l’impacte que representen, paisatgístic, de trànsit, sobre els recursos naturals, pel retorn econòmic que poden comportar? Com al seu dia va succeir en el projecte del pic del Carroi a Andorra la Vella –ara aturat després d’un primer concurs fallit–, la plataforma Change.org és la via perquè ciutadans descontents amb un altre projecte parroquial que vol potenciar una zona natural, la banda encampadana d’Engolasters i la zona de les Pardines, expressin el seu rebuig firmant la petició impulsada per un particular que s’aturi el projecte. De fet, encara no existeix projecte definitiu, només un guanyador d’un concurs d’idees, però el rebuig ja s’ha materialitzat perquè es defensa que aquesta zona és prou atraient per si mateixa per al lleure dels ciutadans i que no cal afegir-hi “grans projectes”. Es fa difícil predir el futur de les Pardines perquè la corporació encampadana i els impulsors de la idea guanyadora, que es va donar a conèixer a final de juny, havien de definir què s’hi faria exactament d’allò proposat –que incloïa des de miradors paronàmics fins a cabanes a sobre dels arbres per fer-hi d’allotjament turístic– i després la corporació té la intenció de convocar un concurs perquè de la construcció i l’explotació se n’ocupi un tercer. El comú, en qualsevol cas, haurà d’estar atent, escoltar les veus contràries i aportar-hi els seus arguments. Però el que ja és una evidència és que cal una reflexió col·lectiva. Per aclarir quin és el model turístic de futur que es vol i perquè també s’abordi un altre debat, el de si és necessari que cada parròquia impulsi una gran inversió per augmentar el nombre de visitants.